Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет ждать от Соединенных Штатов Америки новых предложений о возможном завершении полномасштабной войны против Украины.

Об этом представитель Кремля заявил в комментарии российскому пропагандистскому изданию.

Песков о предложениях по завершению войны

Как утверждает Песков, в Кремле предполагают, что президент США Дональд Трамп и его переговорная команда якобы искренне стремятся сформулировать варианты, которые могли бы быть приемлемыми для всех сторон.

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Пресс-секретарь российского диктатора добавил, что Москва будет ожидать новых предложений.

– Американцы искренние, президент Трамп искренний, его искренние переговорщики в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех, – подчеркнул Песков.

Как утверждает пресс-секретарь российского диктатора, Москва хочет использовать так называемый дуализм позиции администрации Трампа по отношению к Украине в той части, которая отвечает интересам РФ.

6 июля Трамп заявил об успешном ходе переговоров по прекращению российско-украинской войны. По его мнению, окончание войны значительно ближе, чем считают большинство людей.

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