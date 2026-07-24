В Кремле ждут предложений от США по завершению войны против Украины
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от США новых предложений по завершению войны против Украины.
- По его словам, Москва считает намерения Трампа и его команды искренними, а также стремится использовать позицию администрации США в собственных интересах.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет ждать от Соединенных Штатов Америки новых предложений о возможном завершении полномасштабной войны против Украины.
Об этом представитель Кремля заявил в комментарии российскому пропагандистскому изданию.
Песков о предложениях по завершению войны
Как утверждает Песков, в Кремле предполагают, что президент США Дональд Трамп и его переговорная команда якобы искренне стремятся сформулировать варианты, которые могли бы быть приемлемыми для всех сторон.
Пресс-секретарь российского диктатора добавил, что Москва будет ожидать новых предложений.
– Американцы искренние, президент Трамп искренний, его искренние переговорщики в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех, – подчеркнул Песков.
Как утверждает пресс-секретарь российского диктатора, Москва хочет использовать так называемый дуализм позиции администрации Трампа по отношению к Украине в той части, которая отвечает интересам РФ.
6 июля Трамп заявил об успешном ходе переговоров по прекращению российско-украинской войны. По его мнению, окончание войны значительно ближе, чем считают большинство людей.