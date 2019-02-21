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Скільки коштуватиме проїзд по першій платній дорозі України

Вартість проїзду по першій платній дорозі в Україні, яка з’єднуватиме Львів і Краківець складатиме не більше 7-10 євроцентів за км.

Дороги України

Виконувач обов’язків голови Укравтодору Славомір Новак заявив, що ціна платної дороги сполученням Львів-Краківець складатиме не більше 7-10 євроцентів за один кілометр, повідомляє УНІАН.

За його словами, навіть попри орієнтацію на європейські ціни, вартість проїзду українською дорогою буде трохи нижчою.

– Середня вартість будівництва автобану в Європі – 10 млн євро за кілометр. В Україні, думаю, вийде не більш як 5-6 мільйонів євро за кілометр. Тому ціна проїзду не буде більш ніж 7-10 євроцентів за кілометр, – пояснив Новак.

Будівництво першої платної автодороги в Україні має розпочатися наступного року.

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До слова, задля забезпечення безпеки руху на дорогах Києва продовжують ремонт аварійно-небезпечний ділянок.

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