Многие украинцы ошибочно считают, что к моменту принятия присяги они еще не приобретают статус военнослужащего.

Поэтому распространено мнение, будто в таком случае может наступать ответственность только за уклонение от мобилизации, а не за самовольное оставление места службы.

Что будет, если пойти в СОЧ до присяги и как избежать ответственности, читайте в материале Фактов ICTV.

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Считается ли человек военнослужащим до присяги

Военная присяга — торжественное обязательство служить украинскому народу и добросовестно выполнять воинскую обязанность. В то же время она не определяет момент обретения статуса военнослужащего.

Юридически человек становится военнослужащим не после присяги, а после того, как его официально мобилизовали и направили в военную часть.

То есть решающим является не день принятия присяги, а сам факт призыва и прибытия в воинскую часть, учебный центр, батальон резерва или иное подразделение.

Именно с этого момента на мобилизованных распространяются все права, обязанности и ответственность, предусмотренные для военнослужащих.

Что будет, если пойти в СОЧ до присяги

Как рассказал адвокат Владислав Дерий на портале Юристы, разницы между ситуацией, когда человек самовольно покинул место службы до принятия присяги или уже после нее, фактически нет.

Юрист объясняет, что независимо от того, успел мобилизованный принять военную присягу, он уже имеет статус военнослужащего. Именно поэтому его действия могут квалифицироваться по статье 407 Уголовного кодекса Украины, Самовольное уход из воинской части или места службы.

Например, если человека мобилизовали, он прибыл в батальон резерва или учебный центр, но самовольно покинул место службы и уехал домой, это уже может рассматриваться как СОЧ до присяги.

СОЧ до присяги: ответственность

Во время военного положения закон предусматривает строгую ответственность за самовольное уход из воинской части или места службы.

Согласно части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины, если военнослужащий без уважительных причин оставил место службы более чем на трое суток в условиях военного положения, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Именно эта норма может применяться и в случае СОЧ до принятия присяги, ведь статус военнослужащего возникает еще до ее принятия.

СОЧ до присяги или после: есть ли разница

Следовательно, с юридической точки зрения СОЧ до присяги или после не имеет принципиальной разницы. Украинское законодательство определяет, что статус военнослужащего возникает после мобилизации и направления в воинскую часть, а не после принятия присяги.

Можно ли избежать уголовной ответственности за СОЧ

Закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для тех, кто впервые самовольно покинул место службы.

Речь идет о части 5 статьи 401 Уголовного кодекса. Она позволяет освободить лицо от ответственности, если одновременно выполнено несколько условий:

это первый случай совершения такого правонарушения;

военнослужащий добровольно обратился к следователю, прокурору или суду с заявлением о намерении вернуться на службу;

командир воинской части в письменном виде согласовал продолжение прохождения воинской службы.

Лишь при всех этих условиях суд может применить предусмотренный законом механизм освобождения от уголовной ответственности.

До какого числа можно вернуться с СОЧ без наказания

Напомним, военнослужащие, самовольно покинувшие военную часть или дезертировавшие до 12 июня 2026 года, могут воспользоваться специальным механизмом возвращения на службу.

Для этого необходимо до 20 сентября 2026 подать рапорт в одну из воинских частей, определенных Министерством обороны или Главным управлением Национальной гвардии.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала старший юрист, адвокат юридической компании Муренко, Куревой и Партнеры Виктория Косюк.

По ее словам, новый порядок был введен постановлением Кабинета Министров №767. Он позволяет военнослужащему самостоятельно выбрать воинскую часть, в которую он хочет вернуться, однако одновременно подать можно только один рапорт.

После получения документов у военной части имеется семь календарных дней, чтобы принять решение. Если ответ положительный, военнослужащий должен прибыть в определенную часть для возобновления службы.

В случае отказа командование обязано в письменном виде объяснить ее причины.

Как отмечает Виктория Косюк, участники экспериментального проекта получают еще одну важную гарантию. По возвращении их не могут без письменного согласия перевести в другую воинскую часть в течение шести месяцев. Исключение возможно только тогда, когда подразделение ликвидируют, реорганизуют или расформируют.

Отдельно адвокат обращает внимание, что добровольный возврат в рамках экспериментального проекта дает возможность быть освобожденным от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части или дезертирство.

Речь идет о статьях 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, однако окончательное решение принимается в установленном законом порядке.

Если военный не подаст рапорт до 20 сентября 2026 года или самовольно оставил часть после 13 июня 2026 года, воспользоваться экспериментальным механизмом уже не удастся.

По словам Виктории Косюк, в таком случае право самостоятельно выбирать воинскую часть теряется, а возвращение в войско будет происходить через батальоны резерва по общей процедуре.

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