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Сколько выходных будет у украинцев в марте

В марте у украинцев будет 11 выходных дней.

Календар

В марте украинцы будут отдыхать 11 дней и работать 20 дней.

Это связано с тем, что в Украине в пятницу, 8 марта, будет дополнительный выходной в связи с празднованием Международного женского дня.

Таким образом украинцы будут отдыхать с 8 по 10 марта.

Всего в марте:

  • 31 день;
  • 20 рабочих дней;
  • 11 выходных дней.

Читайте: Не цветы: о чем мечтают женщины на 8 марта

К слову, в 2019 году утвердили перенос трех рабочих дней.

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