Дидье Дешам покинул лагерь сборной Франции из-за трагедии в семье
- Французская федерация футбола разрешила Дидье Дешаму вернуться домой из-за трагедии в семье.
- В матче третьего тура группового этапа командой будет руководить помощник Ги Стефан.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустит матч своей команды в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 из-за смерти матери.
Об этом сообщила Французская федерация футбола (FFF).
Дешам пропустит третий тур ЧМ-2026
57-летний Дешам узнал о смерти матери во вторник утром. Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло разрешил специалисту вернуться во Францию, чтобы он мог присутствовать на похоронах матери.
Сборная Франции, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф после побед над Сенегалом и Ираком в двух первых матчах, в пятницу в Бостоне сыграет с Норвегией за первое место в группе I.
В своём заявлении FFF сообщила, что на время отсутствия Дешама командой в матче против норвежцев будет руководить его помощник Ги Стефан.
– В этот чрезвычайно тяжелый момент мы желаем тренеру и его семье много мужества и заверяем их в поддержке всех членов Федерации, – говорится в заявлении.
Как футболист, Дешам выиграл с Францией чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года.
Он стал главным тренером национальной сборной в 2012 году и привел ее к победе в финале чемпионата мира-2018, а также вывел в финал ЧМ-2022, где Ле Бле уступили сборной Аргентины в серии пенальти.
На прошлой неделе в Нью-Джерси сборная Франции победила Сенегал со счетом 3:1, а в понедельник в Филадельфии, после двухчасовой задержки из-за погодных условий, одержала победу над Ираком со счетом 3:0.