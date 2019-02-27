Настоящая весна придет в Украину только в апреле – резким потеплением до +20 после 8 числа.

Март будет холодным – со снегом и морозами, а потепление начнется только в конце месяца, рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии 24 каналу.

По его прогнозам, в первую неделю марта ожидаются морозы до -9 -12 градусов и весь месяц будет снежить.

Ночные морозы, как утверждает Горбань, с 20-22 марта ослабеют до -1 -3, с 23 марта будет уже 0 градусов и в конце месяца потеплеет до +8 +11.

Резкое потепление синоптик обещает после 8 апреля.

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– Первые четыре дня апреля будут холодные, а потом сразу резкое повышение температуры на 10-12 градусов тепла. Начиная с 7-8 числа, придет не апрель, а май. Столбики термометров поднимутся до +16 +19, – прогнозирует Горбань.

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