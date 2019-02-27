Факты ICTV рассказывают, с какими обещаниями идет на выборы действующий президент Украины.

Выборы президента Украины 2019 стартуют уже 31 марта. В этом году в ЦИК поступило рекордное количество заявок и в итоге зарегистрировала 44 кандидата.

Петр Порошенко одним из последних дополнил этот список и подал заявку как самовыдвиженец, а не как кандидат от БПП Солидарность.

Коротко о кандидате

Петр Порошенко родился в Одесской области, в городе Болград. Высшее образование получил в КНУ им. Тараса Шевченко по специальности международные экономические отношения. По окончанию университета работал аспирантом-ассистентом на той же кафедре. Кандидат юридических наук.

Политическую карьеру начал в 1998, став членом Социал-демократической партии Украины (объединенной).

В 2000 году покинул СДПУ (о) и создал фракцию Солидарность, которая впоследствии стала одноименной партией. Через полгода партия вошла в избирательный блок Ющенко.

С 2007 – председатель совета НБУ.

Занимал должность министра иностранных дел (2009-2010), но был уволен Виктором Януковичем. В 2012 им же назначен министром экономического развития и торговли Украины.

На выборах 2014 года получил 54,7% голосов, одержав победу в первом туре.

Предвыборные обещания

В предвыборной программе Петр Порошенко делает акцент на таких пунктах:

В 2023 году Украина планирует подать заявку на вступление в ЕС и начать выполнять план действий по членству в НАТО.

Догнать по экономическим показателям соседние государства, которые уже входят в ЕС.

Страна должна стать лидером аграрного сектора в Европе, одной из пяти новых глобальных лидеров ИТ-сектора и транспортным хабом Восточной Европы.

Восстановить территориальную целостность Украины.

Преодолеть бедность и сосредоточить социальную поддержку на менее обеспеченных слоях населения.

Сделать Украину одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы под лозунгом Модная страна, которую открывает мир .

. Привести структуру подготовки кадров в соответствие с потребностями экономики и требованиями конкурентоспособности страны.

Начать масштабную ремонтную работу медицинских учреждений.

Расширить поддержку культурных проектов.

По словам Порошенко, это путь, который позволит преодолеть бедность и обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца.

Что декларирует кандидат

В 2017 Петр Алексеевич возглавил рейтинг самых богатых украинских чиновников по версии Forbes Украина.

Годовой доход президента составляет 16,3 млн грн, из которых 336 тыс. – зарплата на основном месте работы.

По состоянию на 2017 год Порошенко владеет домом на 1331,7 м2 в поселке Козин и двумя земельными участками общей площадью 3,54 гектара.

В Киеве у кандидата есть три земельных участка и три квартиры, общей площадью 284,41 м2.

В то же время, у супруги Порошенко Марины есть одна квартира и гараж в Киеве, земельный участок и дача в селе Петропавловское.

Политик ездит на Mercades-Benz, а его жена на Jaguar 2008 года выпуска.

Только за два месяца 2019 Порошенко успел восемь раз внести изменения в свою декларацию по поводу материального положения. Таким образом, с начала года материальное состояние президента увеличились на 700 млн грн.

Напомним, Факты ICTV подготовили спецпроект о президентской гонке 2019.