Украинский консул помогает украинцам вылететь из Индии после закрытия воздушного пространства.

По меньшей мере 12 украинцев, среди которых ребенок, не могут вылететь из Дели из-за закрытия воздушного пространства, к которому привели противоречия между Индией и Пакистаном.

В МИД сообщили, что граждане нашей страны должны были вылететь рейсом Дели-Астана, пишет УНИАН.

В аэропорт им. Индиры Ганди прибыл украинский консул, который пытается перебронировать билеты на ближайшие рейсы. Часть граждан Украины сможет вылететь послезавтра, остальные еще решают вопрос отлета.

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Также консул занимается поиском места для временного проживания украинцев, которые застряли в Дели.

Напомним, 10 февраля компания МАУ была вынуждена отложить рейс Афины – Киев из-за обнаружения неизвестного вещества на борту самолета.

Фото: oskanov