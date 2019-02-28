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Індія закрила небо: 12 українців застрягли в аеропорту Делі

Український консул допомагає українцям вилетіти з Індії після закриття повітряного простору.

Індія закрила небо: 12 українців застрягли в аеропорту Делі

Щонайменше 12 українців, серед яких є дитина, не можуть вилетіти з Делі через закриття повітряного простору, до якого призвели суперечності між Індією та Пакистаном.

У МЗС повідомили, що громадяни нашої країни мали вилетіти рейсом Делі-Астана, пише УНІАН.

До аеропорту ім. Індіри Ганді прибув український консул, який намагається перебронювати квитки на найближчі рейси. Частина громадян України зможе вилетіти післязавтра, решта ще вирішує питання відльоту.

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Також консул займається пошуком місця для тимчасового проживання українців, які застрягли в Делі.

Нагадаємо, 10 лютого компанія МАУ була змушена відкласти рейс Афіни – Київ через виявлення невідомої речовини на борту літака.

Фото: oskanov

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