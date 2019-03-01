Американская автомобильная компания Tesla Inc. заявила, что будет закрывать магазины и перейдет к продаже только через интернет.

Такое решение сокращает расходы компании, поэтому Tesla снизит стоимость Model 3 до $ 35 тыс. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Стратегия перехода к продажам в режиме онлайн возмутит американских автодилеров, которые уже который год противостоят попыткам Tesla продавать электромобили без посредников, а через принадлежащие компании.

– Чтобы снизить цену, но повысить рентабельность, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн. Покупка электрокаров с помощью смартфона на территории Северной Америки будет занимать около одной минуты, – подчеркнула компания.

С каждым годом статистика покупок в онлайне постоянно растет.

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– Это будет фундаментальное долгосрочное конкурентное преимущество Tesla, которое может воспроизвести только стартап, – заявил Маск.

За счет закрытия магазинов компания сократит штат сотрудников. Некоторые точки будут работать в режиме консультирования, но покупать автомобили клиенты будут в интернете. У Tesla было 378 магазинов по всему миру.

Компания меняет и политику тест-драйва, теперь клиент может вернуть электрокар в течение 7 дней или при пробеге до 1 тыс. мили.

– Tesla вряд ли выйдет на прибыльный уровень в первом квартале 2019 через множество разовых расходов, а также отсрочки в поставке первых автомобилей Model 3 в Европу и Китай, – спрогнозировал Маск.

Напомним, Tesla показала ускоренное видео сборки своей бюджетной модели электрокара Tesla Model 3.

Фото: Tesla