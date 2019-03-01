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Tesla Inc змінює систему продажу. Тепер електрокари можна придбати онлайн

Американська автомобільна компанія Tesla Inc. заявила, що закриватиме магазини і перейде до продажу тільки через інтернет.

Tesla Inc змінює систему продажу. Тепер електрокари можна придбати онлайн

Таке рішення скорочує витрати компанії, тому Tesla знизить вартість Model 3 до $35 тис. Про це пише The Wall Street Journal.

Стратегія переходу до продажів у режимі онлайн збурить американських автодилерів, які уже котрий рік протистоять спробам Tesla продавати електромобілі без посередників, а через належні компанії.

– Щоб знизити ціну, але підвищити рентабельність, Tesla переводить продажі своєї продукції в світі виключно в режим онлайн. Купівля електрокарів за допомогою смартфона на території Північної Америки займатиме близько однієї хвилини, – підкреслила компанія.

З кожним роком статистика купівель в онлайні невпинно зростає.

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– Це буде фундаментальна довгострокова конкурентна перевага Tesla, яку може відтворити лише стартап, – заявив Ілон Маск.

За рахунок закриття магазинів компанія скоротить штат працівників. Деякі точки будуть функціонувати в режимі консультування, але купувати автомобілі клієнти будуть в інтернеті. У Tesla  було 378 магазинів по всьому світу.

Компанія змінює і політику тест-драйву, тепер клієнт може повернути електрокар протягом 7 днів або за умови пробігу до 1 тис. милі.

– Tesla навряд чи вийде на прибутковий рівень у першому кварталі 2019 року через безліч разових витрат, а також відстрочення в постачанні перших автомобілів Model 3 до Європи та Китаю, – спрогнозував Ілон Маск.

Нагадаємо, Tesla показала прискорене відео збірки своєї бюджетної моделі електрокара Tesla Model 3.

Фото: Tesla

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