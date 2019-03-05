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Насирову снизили залог на 64 млн грн

Шевченковский районный суд уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову из 100 млн грн до 36 млн грн.

Насирову снизили залог на 64 млн грн

4 марта с участием прокуроров в Шевченковском райсуде Киева состоялось судебное заседание по рассмотрению дела Романа Насирова. По решению суда действие мер предосторожности продолжили всем фигурантам дела.

Об этом сообщает Спциализированная антикоррупционная прокуратура.

– Суд продлил меру предосторожности бывшему главе ГФС и руководителю департамента ГФС Украины Роману Насирову, но уменьшил залог из 100 млн грн до 36 млн грн, – говорят в САП.

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На судебном заседании сторона обвинения не зачитала ни одной страницы обвинительного акта. Очередное заседание состоится 14 марта в 15.30.

Ранее детективы НАБУ задержали Насирова и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Затем его отстранили от должности руководителя ГФС.

11 декабря 2018 Окружной административный суд Киева принял решение о возобновлении Насирова на посту главы ГФС. Причина – наличие двойного гражданства Насирова так и не довели.

Кабинет министров Украины обжаловал решение о восстановлении его в должности.

Напомним, 21 января экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был зарегистрирован кандидатом в президенты.

Фото: Рexels

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