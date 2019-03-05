Шевченковский районный суд уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову из 100 млн грн до 36 млн грн.
4 марта с участием прокуроров в Шевченковском райсуде Киева состоялось судебное заседание по рассмотрению дела Романа Насирова. По решению суда действие мер предосторожности продолжили всем фигурантам дела.
Об этом сообщает Спциализированная антикоррупционная прокуратура.
– Суд продлил меру предосторожности бывшему главе ГФС и руководителю департамента ГФС Украины Роману Насирову, но уменьшил залог из 100 млн грн до 36 млн грн, – говорят в САП.
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На судебном заседании сторона обвинения не зачитала ни одной страницы обвинительного акта. Очередное заседание состоится 14 марта в 15.30.
Ранее детективы НАБУ задержали Насирова и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Затем его отстранили от должности руководителя ГФС.
11 декабря 2018 Окружной административный суд Киева принял решение о возобновлении Насирова на посту главы ГФС. Причина – наличие двойного гражданства Насирова так и не довели.
Кабинет министров Украины обжаловал решение о восстановлении его в должности.
Напомним, 21 января экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был зарегистрирован кандидатом в президенты.
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