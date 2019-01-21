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Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування

31 березня в Україні пройдуть президентські вибори. Для всіх хто хоче віддати голос за свого фаворита Факти ICTV розповідають, як дізнатися, де голосувати.

Как узнать где голосовать на выборах

Вибори 2019 пройдуть в Україні 31 березня і, щоб проголосувати треба заздалегідь дізнатися, де це можна зробити.

Для цього заходимо на сайт Державного реєстру виборців і переходемо до Кабінету виборця.

У ньому буде пункт Перевірка включення, який і потрібен для пошуку дільниці для голосування.

Читайте: Вибори 2019: як українцям проголосувати за кордоном

На новій сторінці відкриється анкета, яку необхідно заповнити та вказати електронну пошту. Саме на неї прийде код підтвердження, після введення якого відкриються дані з місцем вашої дільниці для голосування.

Варто пам’ятати, що код потрібно ввести оперативно, бо термін його дії обмежений. Запросити його повторно можна буде лише  через деякий час.

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Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування / 5 фотографий

Однак, якщо доступу до інтернету немає, то дізнатися всю необхідну інформацію можна у найближчому Відділі ведення Державного реєстру виборців за вашою реєстрацією за місцем проживання.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як проголосувати на виборах не за місцем прописки.

Фото: kmu.gov.ua

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