31 березня в Україні пройдуть президентські вибори. Для всіх хто хоче віддати голос за свого фаворита Факти ICTV розповідають, як дізнатися, де голосувати.
Вибори 2019 пройдуть в Україні 31 березня і, щоб проголосувати треба заздалегідь дізнатися, де це можна зробити.
Для цього заходимо на сайт Державного реєстру виборців і переходемо до Кабінету виборця.
У ньому буде пункт Перевірка включення, який і потрібен для пошуку дільниці для голосування.
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На новій сторінці відкриється анкета, яку необхідно заповнити та вказати електронну пошту. Саме на неї прийде код підтвердження, після введення якого відкриються дані з місцем вашої дільниці для голосування.
Варто пам’ятати, що код потрібно ввести оперативно, бо термін його дії обмежений. Запросити його повторно можна буде лише через деякий час.
Однак, якщо доступу до інтернету немає, то дізнатися всю необхідну інформацію можна у найближчому Відділі ведення Державного реєстру виборців за вашою реєстрацією за місцем проживання.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як проголосувати на виборах не за місцем прописки.
Фото: kmu.gov.ua