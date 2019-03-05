Шевченківський районний суд зменшив розмір застави екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову зі 100 млн грн до 36 млн грн.

4 березня за участі прокурорів у Шевченківському райсуді Києва відбулось судове засідання з розгляду справи Романа Насірова. За рішенням суду дію запобіжних заходів продовжили усім фігурантам справи.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

– Суд продовжив запобіжний захід колишньому голові ДФС та керівнику департаменту ДФС України Роману Насірову, але зменшив заставу зі 100 млн грн до 36 млн грн, — говорять у САП.

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На судовому засіданні сторона обвинувачення не зачитала жодної сторінки обвинувального акту. Чергове засідання відбудеться 14 березня о 15.30.

Раніше детективи НАБУ затримали Насірова та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 100 млн грн. Потім його відсторонили з посади керівника ДФС.

11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва прийняв рішення щодо поновлення Насірова на посаді глави ДФС. Причина – наявність подвійного громадянства у Насірова так і не довели.

Кабінет міністрів України оскаржив рішення щодо поновлення його на посаді.

Нагадаємо, 21 січня екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров був зареєстрований кандидатом у президенти.

Фото: Рexels