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Кто выиграет выборы президента Украины – букмекеры

Букмекеры считают, что Петр Порошенко сможет пойти на второй срок.

Кто выиграет выборы президента Украины – букмекеры

Букмекеры сделали новые ставки на выборы в Украине. В крупнейших конторах прогноз не изменился.

Как и прежде, букмекеры больше верят в то, что действующий глава государства Петр Порошенко сможет пойти на второй срок. Коэффициент на его победу варьируется от 1,60 до 2,10.

Согласно прогнозам экспертов крупных букмекерских компаний, второе место сейчас занимает Владимир Зеленский, который опережает Юлию Тимошенко.

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Кто выиграет выборы президента Украины – букмекеры / 3 фотографии

К слову, результаты опроса населения, который проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) с 8 по 20 февраля 2019 года, говорят о том, что именно Владимир Зеленский имеет больше всех шансов занять пост президента Украины.

Читайте: Выборы президента Украины: полный список кандидатов

За него готовы проголосовать 26,4% из тех, кто намерен участвовать в выборах.

На втором месте Петр Порошенко (18%), а на третьем Юлия Тимошенко (13,8%).

Как известно, выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Факты ICTV сделали лонгрид, где описали все про кандидатов на пост президента.

Фото: Orest Lyzhechka

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