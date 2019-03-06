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Хто виграє вибори президента України – букмекери

Букмекери вважають, що Петро Порошенко зможе піти на другий термін.

Хто виграє вибори президента України – букмекери

Букмекери зробили нові ставки на вибори в Україні. У найбільших конторах прогноз не змінився.

Як і раніше, букмекери більше вірять у те, що чинний глава держави Петро Порошенко зможе піти на другий термін. Коефіцієнт на його перемогу варіюється від 1,60 до 2,10.

Згідно з прогнозами експертів великих букмекерських компаній, друге місце зараз займає Володимир Зеленський, який випереджає Юлію Тимошенко.

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Хто виграє вибори президента України – букмекери / 3 фотографии

До слова, результати опитування населення, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого 2019 року, говорять про те, що саме Володимир Зеленський має найбільше шансів посісти пост президента України.

Читайте: Вибори президента України: повний список кандидатів

За нього готові проголосувати 26,4% з тих, хто має намір брати участь у виборах.

На другому місці Петро Порошенко (18%), а на третьому Юлія Тимошенко (13,8%).

Як відомо, вибори в Україні призначені на 31 березня 2019 року. Факти ICTV зробили лонгрід, де описали усе про кандидатів на пост президента.

Фото: Orest Lyzhechka

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