Букмекери вважають, що Петро Порошенко зможе піти на другий термін.
Букмекери зробили нові ставки на вибори в Україні. У найбільших конторах прогноз не змінився.
Як і раніше, букмекери більше вірять у те, що чинний глава держави Петро Порошенко зможе піти на другий термін. Коефіцієнт на його перемогу варіюється від 1,60 до 2,10.
Згідно з прогнозами експертів великих букмекерських компаній, друге місце зараз займає Володимир Зеленський, який випереджає Юлію Тимошенко.
До слова, результати опитування населення, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого 2019 року, говорять про те, що саме Володимир Зеленський має найбільше шансів посісти пост президента України.
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За нього готові проголосувати 26,4% з тих, хто має намір брати участь у виборах.
На другому місці Петро Порошенко (18%), а на третьому Юлія Тимошенко (13,8%).
Як відомо, вибори в Україні призначені на 31 березня 2019 року. Факти ICTV зробили лонгрід, де описали усе про кандидатів на пост президента.
Фото: Orest Lyzhechka