Снизить цену на газ в Украине возможно только в том случае, если согласовать этот вопрос со Всемирным банком и МВФ.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может снизить цену на газ без согласования со Всемирным банком и МВФ, иначе это приведет к негативным последствиям.

По его словам, если Украина снизит цену на газ без согласования этого вопроса, то с ней перестанут работать международные партнеры и в стране начнется экономический кризис.

Гройсман добавил, что это – честный ответ, который он может дать на вопрос о снижении цены на газ.

Заявления о снижении цены на газ премьер-министр назвал манипуляциями, за счет которых хотят получить благосклонность людей.

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К слову, для украинцев без счетчиков снова уменьшили норму потребления газа.