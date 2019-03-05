НКРЭКУ в марте проведет масштабную проверку облгазов, чтобы выяснить справедливо ли выставлены платежки за газ.

Глава НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, что регулятор начинает проверку 20 облгазов в 15 областях, чтобы выяснить справедливо ли выставили платежки за газ.

Проверка пройдет в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Волынской Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Черниговской и Черновицкой областях.

По словам Кривенко, проверка продлится в течение пяти дней и за это время должны проанализировать фактическое потребление газа населением и счета, которые выставляют облгазы.

Доступ к результатам проверки будет доступен для ознакомления всем желающим.

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К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Нафтогаз обяжут поставить счетчики тем, у кого их нет.