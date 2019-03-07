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В країні почнеться криза! Гройсман про зниження ціни на газ без МВФ

Знизити ціну на газ в Україні можливо тільки в тому випадку, якщо узгодити це питання зі Світовим банком та МВФ.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна не може знизити ціну на газ без узгодження зі Світовим банком та МВФ, інакше це призведе до негативних наслідків.

За його словами, якщо Україна знизить ціну на газ не узгодивши це питання, то з нею перестануть працювати міжнародні партнери і в країні почнеться економічна криза.

Гройсман додав, що це – чесна відповідь, яку він може дати на питання щодо зниження ціни на газ.

Заяви про зниження ціни на газ прем’єр-міністр назвав маніпуляціями, за рахунок яких хочуть здобути прихильність людей.

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До слова, для українців без лічильників знову зменшили норму споживання газу.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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