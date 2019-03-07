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Якщо експорт металобрухту стане безмитним, 30 тисяч українців втратять робочі місця – глава асоціації

Глава об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков розповів про негативні наслідки скасування мита на вивіз металобрухту в Україні.

Якщо експорт металобрухту стане безмитним, 30 тисяч українців втратять робочі місця – глава асоціації

Скасування мита на вивіз металобрухту з України матиме ряд негативних наслідків для економіки України. Одна з них – втрата 30 тисяч робочих місць, в основному в металургії. Про це заявив глава об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков в прямому ефірі телеканалу 112 Україна.

За даними Каленкова, дія мита, яка триває вже два роки, зіграла вкрай корисну роль для економіки України, і зокрема, зуміла відновити роботу металургійних підприємств.

– Ми можемо згадати, що було до того, як почало діяти підвищення мита. Воно діє вже протягом двох років, а за рік до його підвищення деякі електрометалургійні підприємства стояли по 2-2,5 місяці, – заявив Каленков.

Крім того, за словами Каленкова, в результаті скасування мита удар буде завдано і по суміжних галузях, таким чином кількість втрачених робочих місць можна помножити на два. За інформацією Каленкова, сьогодні в світі всі країни намагаються зберегти стратегічну сировину – металобрухт всередині країни.

– Всіма правдами і неправдами країни, в яких є металургійна продукція, намагаються зберегти цю сировину, – заявив глава об’єднання.

Раніше Верховна Рада проголосувала за продовження дії мита на експорт металобрухту. Однак в парламенті був зареєстрований законопроект про скасування цього рішення.

За словами Каленкова, безмитний вивіз металобрухту вигідний людям, які займаються вивезенням цього виду сировини за кордон.

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– Це недобросовісні ломозаготівельники, яким просто все одно на чому заробляти. Отримає від цього вигоду бюджет або не отримає – їм головне дорожче продати, – заявив Каленков.

Нагадаємо, експерти стверджують, що протягом 5-10 років металургія буде флагманом валютної виручки.

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