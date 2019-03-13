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Монетизація субсидій. За перший день держава виплатила 350 млн грн

З 12 березня держава почала виплачувати субсидії через Ощадбанк.

Монетизація субсидій. За перший день держава виплатила 350 млн грн

Кампанія монетизації субсидій стартувала з березня і досі безперебійно функціонує. За перший день виплат на житлово-комунальні послуги держава видала 350 млн грн. Усі виплати здійснюються  через мережу державного Ощадбанку.

В Ощадбанку повідомляють, що за допомогою системи платежів Швидка копійка банк виплатив 19,4 млн грн субсидій. Загальна кількість транзакцій 11 172. На картки банк уже зарахував перекази на суму 333,4 млн грн.

Читайте:  Субсидії – у Новопечерських Липках! Рева про зловживання допомогою, контроль та пенсії

 Якщо досі ви не отримували подібні виплати, то Факти ICTV розповіли, як швидко отримати ці гроші. Також, ми розповідали, як працює програма монетизації субсидій.

Нагадаємо, 27 грудня уряд прийняв постанову, якою в Україні з 1 січня 2019 року запроваджується монетизація субсидій.

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