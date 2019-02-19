Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів Фактам ICTV про контроль за монетизацією субсидій, майже 1 млн випадків зловживань допомогою та обіцянки кандидатів у президенти підвищити пенсії.

Монетизація субсидій розпочалась з 1 січня 2019 року. Так, громадяни, яким субсидія була призначена у жовтні 2018 року, вже отримують гроші на картку, з якої автоматично списується частка за комунальні послуги. Якщо після опалювального сезону в них залишаться кошти – вони зможуть зняти їх і витратити на власний розсуд.

З березня паралельно буде запущена інша модель монетизації – гроші будуть видавати готівкою. Такий експериментальний метод триватиме три місяці.

Цього року субсидії отримують близько 4 млн сімей, в той час як в минулоріч ця цифра становила 6,9 млн. Це пов’язано в тому числі з тим, що Мінсоцполітики посилило критерії отримання державної допомоги через численні випадки зловживань.

Факти ICTV перед ефіром Свободи Слова поспілкувались з міністром соціальної політики України Андрієм Ревою. Він розповів, як будуть контролювати тих, хто отримуватиме субсидії готівкою, як міністерству вдалось викрити майже 1 млн зловживань та чому обіцянки кандидатів на підвищення пенсій сьогодні неможливо реалізувати.

Далі – пряма мова.

Довіряй, але перевіряй – як Мінсоцполітики буде контролювати, куди йдуть кошти

Ми видаємо гроші і протягом місяця громадянин повинен заплатити за житлово-комунальні послуги. Раніше субсидія могла бути припинена, якщо людина два місяці не платила. Тепер, якщо вона протягом місяця не заплатила – її субсидія може бути припинена. Нас про це повідомить те підприємство, якому людина заборгувала.

В будь-якому разі, ризик, що хтось не заплатить, буде присутній.

Але повинен бути присутній елемент довіри. Сподіваюсь, що більша частина людей добросовісна.

Субсидія – тим, хто цього потребує

Якщо людина декларує нульові доходи, вона як мінімум повинна відповісти на питання, за які кошти живе. Далеко не всі захотіли відповідати. Таких домогосподарств було 923 тисячі.

Було введено критерій щодо наявності елітного майна.

Мати квартиру понад 120 кв.м. або будинок понад 240 кв. м. і претендувати на житлову субсидію – те саме, що купити Мерседес останньої моделі і перевести його на газ, щоб було дешевше.

Коли ми ввели реєстр субсидіантів і кожен громадянин зміг за адресою подивитись, чи є субсидія, нас проінформували, що навіть в Новопечерських Липках (елітний район Києва, – Ред.) у нас були субсидіанти. Довелось розбиратись, чому і як так сталось.

Раніше Факти ICTV писали, кому не дадуть субсидії у 2019.

Були люди, які, декларуючи нульові доходи, купували будинки і машини. Один купив гаджетів на 180 тисяч при офіційному доході в нуль гривень.

Крім того, велика кількість людей працює закордоном і платить там податки. Вони за минулий рік переслали 12 млрд доларів. В жодній декларації це не вказано. Коли почали перевіряти – це теж сказалось на кількості субсидіантів.

Допомога повинна бути адресною. Всі, хто потребував субсидій – їх отримав.

Пенсійна реформа

Ресурс, який йде на виплату пенсій, складається з двох основних джерел – єдиний соціальний внесок (платять роботодавці за тих, хто працює або фізичні особи – підприємці) та державна дотація.

У 2016 році дотація пенсійного фонду складала 145 млрд гривень, а власні доходи пенсійного фонду – 112 млрд. Майже 60% коштів, якими оплачувались пенсії, йшли з державного бюджету.

За три роки, в результаті проведеної нами роботи, в 2019 році дотація склала 167 млрд, тобто збільшилась на 22 млрд, а власні доходи стали 230 млрд.

Це дозволило нам підвищити пенсії, проіндексувати їх і зараз ми готуємось до наступного перегляду виплат.

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Пенсії по $500 – чи реальні обіцянки кандидатів?

Зараз деякі кандидати обіцяють захмарні підвищення пенсій. Я з великою повагою ставлюсь до таких заяв. Але мені цікаво подивлюсь, як це зроблять.

Давайте рахувати. Весь бюджет України складає 1,3 трлн гривень. На нацбезпеку і оборону йде 209 млрд, зовнішні і внутрішні борги – 417 млрд, плюс 167 млрд дотації пенсійного фонду. Разом вже 800 млрд. Відніміть ще 50 млрд на субсидії, 54 млрд на державну допомогу, близько 60 млрд на освіту та ін.

Коли ви все віднімете, задайте питання – як збільшити виплати з пенсійного фонду?

Треба або збільшувати надходження пенсійного фонду, тобто піднімати ЄСВ, або ж збільшувати дотацію. А звідки її збільшувати?

Нагадаємо, у 2019 році планується тричі проіндексувати пенсії – у березні, липні і грудні. Перша індексація передбачає до 20% підвищення. Міністр соцполітики завірив, що гроші в бюджеті на це закладені, і, незважаючи на вибори, план підвищення пенсій буде реалізовано.

Фото: скріншот Свобода Слова, Dreamstime

Лілія Ященко