PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Монетизація субсидій: як отримати гроші через Укрпошту/

Монетизація субсидій: як отримати гроші через Укрпошту

Отримувачам субсидій, які не є пенсіонерами, гроші на оплату комунальних послуг надходитимуть у формі переказу.

Монетизація субсидій: як отримати гроші через Укрпошту

Директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів Громадському, як підприємство доставлятиме субсидії.

– Пенсіонери будуть отримувати свої субсидії там, де вони отримують пенсії: 50% будуть отримувати через Укрпошту, а інші 50% будуть отримувати на свій рахунок, – уточнив він.

Смілянський також заспокоїв пенсіонерів – листоноші будуть розносити брошури з повідомленням про субсидію, з конкретними інструкціями, де сплачувати рахунки та де отримувати субсидії.

За його словами, у листоноші буде дві відомості: про пенсію і про субсидію.

Читайте: Чому в Україні низькі пенсії – відповідь Мінсоцполітики

Нагадаємо, у березні-травні 2019 року Укрпошта запустить пілотний проект з доставки монетизованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Субсидії – у Новопечерських Липках! Рева про зловживання допомогою, контроль та пенсії
Київтеплоенерго: переплати киян не враховуються, а борги доведеться повертати
Субсидії грошима приноситимуть додому – дата
В Аргентині скасували субсидії: люди вимагають ввести режим продовольчого НС
Як отримати субсидію готівкою і на що можна витратити
У Тернополі пенсіонерку судитимуть за незаконні субсидії
Субсидію не дадуть через заборгованість за комуналку понад 1 місяць
Як отримати готівку за субсидію
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка