Отримувачам субсидій, які не є пенсіонерами, гроші на оплату комунальних послуг надходитимуть у формі переказу.

Директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів Громадському, як підприємство доставлятиме субсидії.

– Пенсіонери будуть отримувати свої субсидії там, де вони отримують пенсії: 50% будуть отримувати через Укрпошту, а інші 50% будуть отримувати на свій рахунок, – уточнив він.

Смілянський також заспокоїв пенсіонерів – листоноші будуть розносити брошури з повідомленням про субсидію, з конкретними інструкціями, де сплачувати рахунки та де отримувати субсидії.

За його словами, у листоноші буде дві відомості: про пенсію і про субсидію.

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Нагадаємо, у березні-травні 2019 року Укрпошта запустить пілотний проект з доставки монетизованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.