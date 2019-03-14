Национальный банк Украина получил престижную международную награду Central Banking Award в категории Прозрачность.
13 марта в Лондоне НБУ получил награду Central Banking Award в категории Прозрачность.
Награда вручается от топового английского журнала Central Banking.
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Для того чтобы получить ее в категории Прозрачность, центральный банк страны должен показать достижения прозрачности, лидерство, подтвержденное понятной коммуникацией и эффективное взаимодействие со стейкхолдерами.
Таким образом, Украина присоединилась к клубу победителей. Ранее награду получили Швеция, Чехия, Израиль, Ирландия и Украина.
К слову, по состоянию на конец января платежный баланс Украины превысил доходы над расходами в $400 млн.
Фото: CentralBanking.com