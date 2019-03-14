PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Нацбанк отримав престижну міжнародну банківську нагороду

Національний банк України отримав престижну міжнародну нагороду Central Banking Award в категорії Прозорість.

Нацбанк отримав престижну міжнародну банківську нагороду

13 березня в Лондоні НБУ отримав нагороду Central Banking Award в категорії Прозорість.

Нагорода вручається від топового англійського журналу Central Banking.

Читайте: НБУ дозволив українцям купувати валюту в кредит

Для того щоб отримати її в категорії Прозорість, центральний банк країни повинен показати досягнення прозорості, лідерство, підтверджене зрозумілою комунікацією і ефективну взаємодію зі стейкхолдерами.

Таким чином, Україна приєдналася до клубу переможців. Раніше нагороду отримали Швеція, Чехія, Ізраїль, Ірландія і Україна.

До слова, станом на кінець січня платіжний баланс України перевищив доходи над витратами в $400 млн.

Фото: CentralBanking.com

Джерело: НБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

НБУ випустить монети з нагоди отримання томосу
Курс валют: євро у обмінниках впав нижче 30 грн
На початку року дохід України перевищив витрати на $400 млн
MARUV отримала нагороду Прорив року у Росії
Нацбанк випустить срібну монету з бараном
До 15 тис. грн: Нацбанк планує обмежити використання готівки
НБУ: В Україну у 2018 році перевели в восьмеро більше грошей, ніж відправляли з країни
2019 стане роком виходу з глухого кута проблемних заставних об’єктів в Україні – ЗМІ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка