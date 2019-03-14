Національний банк України отримав престижну міжнародну нагороду Central Banking Award в категорії Прозорість.

13 березня в Лондоні НБУ отримав нагороду Central Banking Award в категорії Прозорість.

Нагорода вручається від топового англійського журналу Central Banking.

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Для того щоб отримати її в категорії Прозорість, центральний банк країни повинен показати досягнення прозорості, лідерство, підтверджене зрозумілою комунікацією і ефективну взаємодію зі стейкхолдерами.

Таким чином, Україна приєдналася до клубу переможців. Раніше нагороду отримали Швеція, Чехія, Ізраїль, Ірландія і Україна.

До слова, станом на кінець січня платіжний баланс України перевищив доходи над витратами в $400 млн.

Фото: CentralBanking.com