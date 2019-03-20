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Факты / Украина / Политика

Ляшко сорвал заседание Кабмина и устроил перебранку с Гройсманом

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с коллегами по фракции ворвались на заседание Кабмина и потребовали не продлевать контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым.

Ляшко зірвав засідання Кабміну

Заседание правительства было прервано из-за перепалки Ляшко с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

– На каком основании вы продлеваете контракт с Коболев? Вы для чего продолжаете контракт? – обратился он к Гройсману.

На вопрос нардепа, продлен ли контракт, Гройсман сказал, что нет.

Перед этим Кабмин принял решение продлить контракт с правлением Нафтогаза еще на год.

Ранее Гройсман говорил, что контракт с новым главой Нафтогаза будут заключать на новых условиях – в нем будет предусмотрена рыночная зарплата, а не заоблачная. Кроме того, Нафтогазу придется увеличить добычу газа, чтобы Украина могла отказаться от импорта газа и снизить цену на ресурс.

Читайте: Нафтогаз обсудит с МВФ снижение цены на газ

Факты ICTV писали о том, что Нафтогаз снизил тарифы на газдля населения с апреля.

Фото: скрин видео КабМін

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