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Факты / Украина / Политика

В Москве появился трехметровый баннер в поддержку Сенцова

Возле здания Казанского вокзала в Москве вывесили трехметровый баннер в поддержку Сенцова.

В Москве появился трехметровый баннер в поддержку Сенцова

Утром 22 марта вблизи Казанского вокзала в Москве вывесили баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. В 2015 году Россия осудила украинского режиссера к 20 годам строгого режима.

Неравнодушные активисты решили напомнить согражданам о несправедливом суде над Сенцовим.

– Мы делаем это для того, чтобы напомнить людям про Олега Сенцова и необходимости обмена заключенных. Мы хотим, чтобы никто не забывал, что в нашей стране есть политические заключенные, – рассказал один из активистов.

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11 мая 2014 года российские силовики захватили Сенцова в Крыму и обвинили в подготовке теракта. С 18 апреля прошлого года политзаключенный объявил голодовку, которая продолжалась до октября – осужденный похудел на 20 кг.

Напомним, 22 марта суд России в Ростове-на-Дону признал 20-летнего Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту жительницы России Татьяны Ершовой, и приговорил политзаключенного к шести годам лишения свободы.

Источник: Новая Газета

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