Біля будівлі Казанського вокзалу в Москві вивісили триметровий банер на підтримку Сенцова.

Вранці 22 березня поблизу Казанського вокзалу в Москві вивісили банер на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. У 2015 році Росія засудила українського режисера до 20 років суворого режиму.

Небайдужі активісти вирішили нагадати співгромадянам про несправедливий суд над Сенцовим.

– Ми робимо це для того, щоб нагадати людям про Олега Сенцова та необхідності обміну ув’язнених. Ми хочемо, щоб ніхто не забував, що в нашій країні є політичні в’язні, – розповів один з активістів.

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11 травня 2014 року російські силовики захопили Сенцова у Криму і звинуватили у підготовці теракту. З 18 квітня минулого року політв’язень оголосив про голодування, яке тривало до жовтня – засуджений схуд на 20 кг.

Нагадаємо, 22 березня суд Росії у Ростові-на-Дону визнав 20-річного Павла Гриба винним у нібито схилянні до теракту жительки Росії Тетяни Єршової, і засудив політв’язня до шести років позбавлення волі.

Джерело: Нова Газета