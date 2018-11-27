Военное положение в Украине – что это, для чего его вводят и что может измениться – читайте в материале Фактов ICTV.

Военное положение в Украине вступает в силу 28 ноября в 9.00 и будет действовать 30 суток на территории 10 областей: Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской.

Причиной введения военного положения стала открытая агрессия России в Керченском проливе.

Военное положение – это специальный правовой режим в стране, который вводится из-за вооруженной агрессии против государства, угрозы нападения, опасности независимости страны и её территориальной целостности.

Военное положение в Украине означает следующее:

Трудоспособные граждане в случае введения военного положения имеет трудовую повинность с целью исполнения робот оборонного характера.

Комендантское время на территории, где вводится военное положение.

Особенный режим въезда и выезда.

Проверка документов, осмотр вещей, транспортных средств и тд.

Военное положение разрешает государства контролировать деятельность СМИ, культурных учреждений и типографий.

Физлица и юрлица обязаны предоставлять жилплощадь для расквартировки военных в случае необходимости.

Военное командование может запретить деятельность партий и общественных организаций, если они угрожают безопасности, территории, независимости страны или жизни граждан.

Распустить парламент в случае военного положения или огласить импичмент президенту невозможно. Тоже самое касается министров, судей, прокуратуры и органов местного самоуправления.

В Конституцию Украины во время военного положения нельзя вносить правки.

Перед принятием Верховной Радой закона о введении военного положения президент Украины Петр Порошенко отметил, что военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии России за пределами операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма.

Полный текст закона о правовом режиме военного положения

Закон України Про правовий режим воєнного стану

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К слову, Факты ICTV вели онлайн-трансляцию событий, связанных с военной агрессией России в Азовском море.

Фото: Минобороны

Инфографика: Ukrainian Media Service