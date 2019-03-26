Программы кандидатов на выборы 2019 содержат самые разнообразные обещания. Как понять, за кого голосовать – в материале Фактов ICTV.

Выборы президента 2019 состоятся уже на этой неделе. Информационное пространство пестрит агитационной рекламой – каждый кандидат призывает вас отдать свой голос за него.

Тем не менее, каждый четвертый украинец еще не определился с выбором.

Факты ICTV предлагают вам пройти тест, на основе которого мы подберем вашего идеального кандидата.

Мы проанализировали программы лидеров президентской гонки, их заявления и обещания и сформировали 10 вопросов, ответив на которые, вы узнаете, кто разделяет ваши взгляды.

К слову, Факты ICTV писали, как менялись рейтинги кандидатов в президенты.