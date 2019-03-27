Росія може втручатися у вибори в Україні, використовуючи фейкові результати екзит-полів.

Служба зовнішньої розвідки прогнозує, що Росія з метою дестабілізації ситуації під час виборів президента України, може використовувати фейкові дані екзит-полів.

Передбачається, що фальсифіковані цифри будуть оприлюднені ввечері 31 березня з метою створення підстав для виголошення Кремлем заяви про начебто нелегітимність виборів президента України.

Російські спецслужби також планують активізацію тролів і ботів у соціальних мережах. Основні зусилля будуть спрямовані через вплив на електоральні позиції цільових груп за віком, статтю, географічним положенням і соціальним статусом.

Читайте: Порошенко про вибори: Мій опонент – Путін

Крім того, спецслужби РФ планують блокувати державні і приватні інтернет-ресурси з подальшим встановленням контролю над місцевими ЗМІ.

Як повідомили у Службі розвідки, можливе використання структур етнічних українців у прикордонних з Росією областях для формування впливу на громадську думку. Також залучатимуть представників і прихильників УПЦ МП.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у зв’язку з майбутніми президентськими виборами Нацполіція відправляє додаткові сили у регіони.