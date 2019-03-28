Букмекеры сделали новые ставки на президентские выборы 2019.

Ставки букмекеров на выборы президента Украины показывают, что неизменными лидерами на пост главы государства остаются Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Ставки одной из самых популярных контор на победу Петра Порошенко составляют 2.00. Второе место занимает Владимир Зеленский с коэффициентом 2.10. Коэффициент на победу Юлии Тимошенко остается неизменным и составляет 5.00.

Ставки другой конторы также показывают первенство Петра Порошенко. Коэффициент на его победу составляет 1.81. Второе место занимает Владимир Зеленский с результатом 2.00. Коэффициент на победу Юлии Тимошенко составляет 5.50.

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Прогноз других букмекеров несколько отличается от предыдущих. Первое место здесь занимает Владимир Зеленский с коэффициентом 1.80. Коэффициент на победу Петра Порошенко составляет 2.50. Снизились шансы на победу у Юлии Тимошенко. Она занимает третье место с коэффициентом 6.00.

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