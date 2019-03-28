Букмекери зробили нові ставки на президентські вибори 2019.

Ставки букмекерів на вибори президента України показують, що незмінними лідерами на пост глави держави залишаються Петро Порошенко, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Ставки однієї з найпопулярніших контор на перемогу Петра Порошенка становлять 2.00. Друге місце займає Володимир зеленський з коефіцієнтом 2.10. Коефіцієнт на перемогу Юлії Тимошенко залишається незмінним і становить 5.00.

Ставки іншої контори також показують першість Петра Порошенка. Коефіцієнт на його перемогу становить 1.81. Друге місце займає Володимир Зеленський з результатом 2.00. Коефіцієнт на перемогу Юлії Тимошенко становить 5.50.

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Прогноз інших букмекерів дещо відрізняється від попередніх. Перше місце тут займає Володимир Зеленський з коефіцієнтом 1.80. Коефіцієнт на перемогу Петра Порошенка становить 2.50. Знизилися шанси на перемогу у Юлії Тимошенко. Вона займає третє місце з коефіцієнтом 6.00.

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