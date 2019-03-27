Бюллетень на выборы 2019, который человек по ошибке может испортить, подлежит обмену на новый после подачи заявления. Ошибиться в бюллетене можно только один раз.

Бюллетень на выборы 2019 избиратель получит на руки, когда предъявит документ, подтверждающий его личность и гражданство Украины.

Далее придется поставить две подписи: в списке избирателей о получении документа и на контрольном талоне бюллетеня.

Теперь идем в кабину для голосования и помним о следующих правилах заполнения бюллетеня:

Запрещается передавать документ другим лицам. Заполнение происходит лично избирателем, которому выдали на руки бюллетень;

В кабине может находиться только один человек с индивидуальным бюллетенем;

Запрещается снимать на фото или видео процесс заполнения избирательного документа;

Чтобы отдать свой голос, необходимо поставить отметку “плюс” (“+”) или другую в квадрате напротив выбранного кандидата в президенты;

Отдать свой голос можно только за одного кандидата;

Бюллетень, на котором члены избирательной комиссии обнаружат более одной отметки (рисунки – тоже “пометки”) или их отсутствие, будет считаться недействительным;

Опускание бумаги в урну для бюллетеней производится лично проголосовавшим;

Выйдя из кабины для голосования, нельзя публично сообщать о сделанном выборе или демонстрировать свой бюллетень.

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Что делать, если бюллетень испорчен

Возможность совершения ошибки в бюллетене предусмотрена ЦИК.

Чтобы исправить ситуацию, избиратель может безотлагательно написать заявление члену участковой избирательной комиссии, который выдал этот бюллетень, с просьбой заменить его на другой. При этом испорченный бюллетень нужно вернуть.

Исправить ошибку можно будет только один раз – третий бюллетень избирателю никто не даст.

Напомним, ЦИК представила бюллетени, которые будут использовать во время первого тура выборов президента Украины.