31 марта, в день выборов президента Украины, за правопорядком будут следить 135,4 тысяч сотрудников МВД.

На выборах 2019 безопасность на избирательных участках будут обеспечивать 78 тыс. полицейских и спасателей. Получается, что возле каждого участка будут дежурить два полицейских и один спасатель.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Также под выборы были переориентированы маршруты 3246 патрульных экипажей с 11400 полицейскими. Это сделано для того, чтобы они могли, как можно быстрее прибыть на место вызова.

По всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполиции (147 групп, 223 человека) и ГСЧС (71 группа, 339 специалистов), включая кинологов и собак, и 107 радиохимических расчета (325 человек). На пожарных постах будут дежурить 28,8 тысяч сотрудников ГСЧС.

Безопасность в пунктах пропуска дополнительно будут обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы (1700 человек).

Кроме того, для оперативного решения проблем с документами будут задействованы 1,9 тыс. сотрудников Государственной миграционной службы (ГМС).

В режим оперативного дежурства переводятся подразделения КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заступят на дежурство 8213 бойцов Нацгвардии и 3600 полицейских.

– Перед тем, как на ваш избирательный участок привезли бюллетени, он (участок) был проверен взрывотехниками, пиротехниками и кинологами со служебными собаками. С этого момента он находился под круглосуточным контролем полиции до самого открытия – он безопасен! – заверил Аваков.

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К слову, ранее мы писали, что делать, если приглашение на выборы не пришло.