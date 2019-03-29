31 березня, у день виборів президента України, за правопорядком стежитимуть 135,4 тисяч співробітників МВС.

На виборах 2019 безпеку на виборчих дільницях забезпечуватимуть 78 тис. поліцейських і рятувальників. Виходить, що біля кожної дільниці чергуватимуть два поліцейських і один рятувальник.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Також під вибори були переорієнтовані маршрути 3246 патрульних екіпажів з 11400 поліцейськими. Це зроблено для того, щоб вони могли, якомога швидше прибути на місце виклику.

По всій країні чергуватимуть вибухотехнічні підрозділи Нацполіції (147 груп, 223 людини) і ДСНС (71 група, 339 фахівців), включаючи кінологів і собак. На пожежних постах чергуватимуть 28,8 тисяч співробітників ДСНС.

Безпека у пунктах пропуску додатково забезпечуватимуть 169 груп Держприкордонслужби (1700 осіб).

Крім того, для оперативного вирішення проблем з документами будуть задіяні 1,9 тис. співробітників Державної міграційної служби (ДМС).

У режим оперативного чергування переводяться підрозділи КОРД, ТОР і Авіаційна служба безпеки МВС.

У резерв додатково заступлять на чергування 8213 бійців Нацгвардії і 3600 поліцейських.

– Перед тим, як на вашу виборчу дільницю привезли бюлетені, вона (ділянка) була перевірена вибухотехніками, піротехніками і кінологами зі службовими собаками. З цього моменту вона перебуває під цілодобовим контролем поліції до самого відкриття – вонп безпечна! – запевнив Аваков.

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До речі, раніше ми писали, що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло.