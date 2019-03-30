В день тишины перед президентскими выборами 2019, который начинается в ночь на субботу, 30 марта, запрещается любая предвыборная агитация.

День тишины перед выборами 2019 начинается в субботу, 30 марта, в 00.00, в случае проведения второго тура – также в субботу, 20 апреля.

– Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов, – говорится в статье 57 закона О выборах президента Украины.

В полночь 30 марта коммунальные службы обязаны очистить стены и столбы от предвыборной агитации, снять борды с политической рекламой.

В этот период запрещена любая агитация, а также обнародование результатов социологических исследований, поскольку они могут повлиять на мнение избирателей.

День тишины нужен избирателям, чтобы отдохнуть от политической рекламы и еще раз все взвесить перед принятием важного решения.

Фактически это день перед выборами и непосредственно сам день голосования – 30 и 31 марта.

Кстати, день тишины касается всех выборов – президентских, парламентских и местных.

Важно! День тишины не распространяется на информацию непосредственно о самих выборах, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.

Что относится к предвыборной агитации

Чтобы понять, что запрещается в день тишины, необходимо конкретизировать – что относится к предвыборной агитации:

встречи с избирателями;

проведение митингов;

публичные дебаты, дискуссии, круглые столы и пресс-конференции;

политическая реклама в СМИ – выступления, интервью, видеофильмы;

распространение избирательных открыток, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий;

размещение агитации на носителях наружной рекламы;

проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке кандидата на пост президента, а также обнародование информации о такой поддержке;

публичные призывы голосовать за или не голосовать за кандидата на пост президента, или публичные оценки деятельности кандидата;

установление информационных палаток.

Какое наказание за нарушения в день тишины

За нарушение вышеперечисленных запретов 30 и 31 марта установлена административная ответственность, прописанная в ст. 212-10 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Проведение предвыборной агитации в день тишины наказывается штрафом:

для граждан – от 30 до 50 минимумов доходов ( 510-850 грн );

– от 30 до 50 минимумов доходов ( ); для должностных лиц – от 50 до 80 минимумов доходов (850-1360 грн).

К слову, ранее мы публиковали инструкцию от Минюста, как проголосовать на выборах 2019.