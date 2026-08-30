В Кремле заявили, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только для “фиксации договоренностей”.

Песков о возможной встрече Зеленского, Путина и Трампа

Песков в комментарии журналистам, видео которого публикует ТАСС, заявил, что “такая встреча возможна только для фиксации договоренностей”.

— Договоренности – это совсем не примитивное соглашение, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из множества деталей. И президентам встречаться, чтобы все это обсуждать, совершенно бесполезно. Они могут встретиться только для того, чтобы окончательно согласовать договоренности, – отметил он.

Также спикер российского диктатора обвинил украинские власти в том, что они “не хотят заниматься вопросами урегулирования конфликта”.

Сейчас смотрят

Напомним, ранее издание Axios писало, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина для обсуждения завершения войны.

По информации Axios, это был первый случай, когда Рэтклифф лично приобщился к дипломатическим усилиям по достижению договоренностей между Украиной и Россией.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.