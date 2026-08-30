Атака на Белгород 30 августа: под ракетным ударом были логистические склады и ТЭЦ
В Белгороде раздались взрывы – после чего там загорелись логистические склады Эстейт Логистик. По предварительным данным, пожар возник вследствие ракетного удара.
Белгород под ракетным ударом
Паблики OSINT, Exilenova+ и ASTRA пишут, что после ракетного удара по Белгороду на логистических складах Эстейт Логистик произошел пожар.
Возгорание произошло после серии взрывов в городе.
— В Белгороде сегодня изрядно прилетело ракетами. В настоящее время известно о поражении Белгородской ТЭЦ и логистического комплекса Эстейт Логистик, где располагались сортировочный центр и хаб Ozon, — пишет Exilenova+.
Местные власти сообщили, что в результате удара по Белгороду есть пострадавшие. Отмечается, что поступили сообщения о нескольких вспышках в результате прилетов боеприпасов.
Также ракета прилетела в район городской телебашни.
В сети также появились фотографии загорания.
Напомним, что в ночь на 29 августа Ростовскую область России атаковали беспилотники. Под ударом оказались логистические объекты маркетплейс Ozon, склады сети DNS, а также судостроительное предприятие.