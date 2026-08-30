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В Белгороде раздались взрывы – после чего там загорелись логистические склады Эстейт Логистик. По предварительным данным, пожар возник вследствие ракетного удара.

Белгород под ракетным ударом

Паблики OSINT, Exilenova+ и ASTRA пишут, что после ракетного удара по Белгороду на логистических складах Эстейт Логистик произошел пожар.

Возгорание произошло после серии взрывов в городе.

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— В Белгороде сегодня изрядно прилетело ракетами. В настоящее время известно о поражении Белгородской ТЭЦ и логистического комплекса Эстейт Логистик, где располагались сортировочный центр и хаб Ozon, — пишет Exilenova+.

Местные власти сообщили, что в результате удара по Белгороду есть пострадавшие. Отмечается, что поступили сообщения о нескольких вспышках в результате прилетов боеприпасов.

Также ракета прилетела в район городской телебашни.

В сети также появились фотографии загорания.

Напомним, что в ночь на 29 августа Ростовскую область России атаковали беспилотники. Под ударом оказались логистические объекты маркетплейс Ozon, склады сети DNS, а также судостроительное предприятие.

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