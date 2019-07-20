У день тиші перед парламентськими виборами 2019, який починається у ніч на суботу, 20 липня, забороняється будь-яка передвиборча агітація.
День тиші перед парламентськими виборами починається в суботу, 20 липня, о 00.00.
– Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів, – йдеться у законі Про вибори народних депутатів України.
Опівночі 20 липня комунальні служби зобов’язані очистити стіни і стовпи від передвиборної агітації, зняти борди з політичною рекламою.
У цей період заборонена будь-яка агітація, а також оприлюднення результатів соціологічних досліджень, оскільки вони можуть вплинути на думку виборців.
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День тиші потрібен виборцям, аби відпочити від політичної реклами і ще раз все зважити перед прийняттям важливого рішення.
Фактично це день перед виборами і безпосередньо сам день голосування – 20 і 21 липня.
До речі, день тиші стосується всіх виборів – президентських, парламентських і місцевих.
Важливо! День тиші не поширюється на інформацію безпосередньо про самі вибори, роз’яснення законодавчих норм та порядку голосування.
Що належить до передвиборчої агітації
Аби зрозуміти, що забороняється у день тиші, необхідно конкретизувати – що належить до передвиборчої агітації:
- зустрічі з виборцями;
- проведення мітингів;
- публічні дебати, дискусії, круглі столи та прес-конференції;
- політична реклама в ЗМІ – виступи, інтерв’ю, відеофільми;
- розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань;
- розміщення агітації на носіях зовнішньої реклами;
- проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
- публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію, або публічні оцінки діяльності політичної сили;
- встановлення інформаційних наметів.
Яке покарання за порушення у день тиші
За порушення перерахованих вище заборон 20 і 21 липня встановлена адміністративна відповідальність, прописана у ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні порушення.
Проведення передвиборної агітації у день тиші карається штрафом:
- для громадян – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (510-850 грн);
- для посадових осіб – від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1360 грн).
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