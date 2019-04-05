На дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский предварительно придется потратить около 1 миллиона долларов.
Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский могут стоить около 1 миллиона долларов.
Об этом сообщил глава правления Общественного телевидения Зураб Аласания.
Среди прочего, деньги придется потратить на монтаж сцены, установку освещения и звука, а также на безопасность мероприятия.
Смета проведения встречи кандидатов на стадионе еще не сформирована, подчеркнул Аласания.
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Для сравнения он сообщил, что за проведение концерта Святослава Вакарчука на Олимпийском заплатили 500 тысяч долларов.
Напомним, в штабе Порошенко готовы оплатить половину суммы, необходимой для аренды стадиона.
Источник: LIGA.net
Фото: НСК Олимпийский