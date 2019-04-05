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Факты / Украина / Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском могут стоить $1 млн

На дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский предварительно придется потратить около 1 миллиона долларов.

Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском могут стоить $1 млн

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский могут стоить около 1 миллиона долларов.

Об этом сообщил глава правления Общественного телевидения Зураб Аласания.

Среди прочего, деньги придется потратить на монтаж сцены, установку освещения и звука, а также на безопасность мероприятия.

Смета проведения встречи кандидатов на стадионе еще не сформирована, подчеркнул Аласания.

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Для сравнения он сообщил, что за проведение концерта Святослава Вакарчука на Олимпийском заплатили 500 тысяч долларов.

Напомним, в штабе Порошенко готовы оплатить половину суммы, необходимой для аренды стадиона.

Источник: LIGA.net

Фото: НСК Олимпийский

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