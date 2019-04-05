На дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський попередньо доведеться витратити близько 1 мільйона доларів.

Дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський можуть коштувати близько 1 мільйона доларів.

Про це повідомив глава правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія.

Серед іншого, гроші доведеться витратити на монтаж сцени, встановлення освітлення та звуку, а також на безпеку заходу.

Кошторис проведення зустрічі кандидатів на стадіоні ще не сформовано, підкреслив Аласанія.

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Для порівняння він повідомив, що за проведення концерту Святослава Вакарчука на Олімпійському заплатили 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, в штабі Порошенка готові оплатити половину суми, необхідної для оренди стадіону.

Джерело: LIGA.net

Фото: НСК Олімпійський