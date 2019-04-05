На дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський попередньо доведеться витратити близько 1 мільйона доларів.
Дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський можуть коштувати близько 1 мільйона доларів.
Про це повідомив глава правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія.
Серед іншого, гроші доведеться витратити на монтаж сцени, встановлення освітлення та звуку, а також на безпеку заходу.
Кошторис проведення зустрічі кандидатів на стадіоні ще не сформовано, підкреслив Аласанія.
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Для порівняння він повідомив, що за проведення концерту Святослава Вакарчука на Олімпійському заплатили 500 тисяч доларів.
Нагадаємо, в штабі Порошенка готові оплатити половину суми, необхідної для оренди стадіону.
Джерело: LIGA.net
Фото: НСК Олімпійський