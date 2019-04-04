Кандидат в президенты Петр Порошенко не против того, чтобы оплатить половину суммы, необходимой для аренды стадиона.

Спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что кандидат в президенты согласен оплатить половину суммы, необходимой для аренды стадиона НСК Олимпийский.

Он добавил, что предвыборную агитацию должны оплачивать кандидаты в президенты.

Медведев заявил, что в штабе Порошенко надеются, что кандидат в президенты Владимир Зеленский так же возьмет на себя обязательства арендовать половину стадиона.

Спикер предлагает, чтобы кандидаты приобрели билеты и отдали их избирателям.

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К слову, в НСТУ заявили, что начинают переговоры о проведении дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.