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Факты / Украина / Политика

Дебаты на Олимпийском: Порошенко готов оплатить половину аренды

Кандидат в президенты Петр Порошенко не против того, чтобы оплатить половину суммы, необходимой для аренды стадиона.

Зеленський Порошенко

Спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что кандидат в президенты согласен оплатить половину суммы, необходимой для аренды стадиона НСК Олимпийский.

Он добавил, что предвыборную агитацию должны оплачивать кандидаты в президенты.

Медведев заявил, что в штабе Порошенко надеются, что кандидат в президенты Владимир Зеленский так же возьмет на себя обязательства арендовать половину стадиона.

Спикер предлагает, чтобы кандидаты приобрели билеты и отдали их избирателям.

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К слову, в НСТУ заявили, что начинают переговоры о проведении дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Источник: РБК-Украина

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