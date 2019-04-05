PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Нарколог обнародовал результаты анализов Порошенко

Анализы Петра Порошенко не показали следов наркотиков или алкоголя в его организме.

Нарколог обнародовал результаты анализов Порошенко

Анализы Петра Порошенко, которые он сдал перед вторым туром выборов президента Украины, не показали следов психоактивных веществ или алкоголя в организме действующего президента.

Об этом заявил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый.

По его словам, окончательных результатов следует ожидать в течение двух недель после того, как эксперты исследуют образцы волос, которые также сдал Порошенко.

Читайте: НСК Олимпийский устраивает экскурсии в комнату, где сдавал анализы Порошенко

Этот анализ покажет, употреблял ли кандидат в президенты психоактивные вещества в течение последних шести месяцев.

Как сообщалось, Петр Порошенко сдал анализы на наркотики и алкоголь на НСК Олимпийский утром, 5 апреля.

Источник: Прямий

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тимошенко ответила Зеленскому
НСК Олимпийский устраивает экскурсии в комнату, где сдавал анализы Порошенко
Первые результаты анализов Зеленского
Погасить долги, сделать дороги или приобрести танки: что можно было купить на деньги кандидатов
В ЦИК назвали дату, когда установят результаты первого тура выборов
Политолог назвал, с какими политиками может объединиться Зеленский
Под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун
Кандидат в президенты обязан владеть украинским языком- ЦИК
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка