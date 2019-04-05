Анализы Петра Порошенко не показали следов наркотиков или алкоголя в его организме.

Анализы Петра Порошенко, которые он сдал перед вторым туром выборов президента Украины, не показали следов психоактивных веществ или алкоголя в организме действующего президента.

Об этом заявил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый.

По его словам, окончательных результатов следует ожидать в течение двух недель после того, как эксперты исследуют образцы волос, которые также сдал Порошенко.

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Этот анализ покажет, употреблял ли кандидат в президенты психоактивные вещества в течение последних шести месяцев.

Как сообщалось, Петр Порошенко сдал анализы на наркотики и алкоголь на НСК Олимпийский утром, 5 апреля.

Источник: Прямий