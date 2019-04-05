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Факты / Украина / Общество

НСК Олимпийский устраивает экскурсии в комнату, где сдавал анализы Порошенко

НСК Олимпийский предлагает гостям стадиона экскурсию в комнаты медицинского контроля и допинг-контроля, где сегодня сдавал анализы кандидат в президенты Петр Порошенко.

НСК Оліймпійський

Администрация Олимпийского меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля.

– Хотите пройти по следам кандидатов в президенты Украины? – такой анонс появился на странице НСК Олимпийский в Facebook.

Обновленный маршрут будет доступен только в течение 10 дней – с 6 по 15 апреля.

Экскурсии проводятся ежедневно, кроме дней матчей, в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00.

При этом стоимость билетов не меняли: для детей – 50 грн, для взрослых – 100 грн.

Если экскурсия групповая: 40 грн для детей и 80 грн для взрослых.

Читайте: Будьте мужиком и приходите на дебаты! – Порошенко

Напомним, сегодня утром на НСК Олимпийский кандидат в президенты Петр Порошенко сдал анализы на наркотики и алкоголь.

Источник: НСК Олимпийский

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