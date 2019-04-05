Аналізи Петра Порошенка не показали слідів наркотиків чи алкоголю в його організмі.

Аналізи Петра Порошенка, які він здав перед другим туром виборів президента України, не показали слідів психоактивних речовин чи алкоголю в організмі чинного президента.

Про це заявив головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні Соціотерапія Володимир Ярий.

За його словами, остаточних результатів слід очікувати протягом двох тижнів після того, як експерти дослідять зразки волосся, які також здав Порошенко.

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Цей аналіз покаже, чи вживав кандидат у президенти психоактивні речовини протягом останніх шести місяців.

Як повідомлялося, Петро Порошенко здав аналізи на наркотики і алкоголь на НСК Олімпійський вранці, 5 квітня.

Джерело: Прямий