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Факты / Украина

Порошенко сдал анализы: какие и когда результаты

Петр Порошенко сдал анализы на НСК Олимпийский.

Порошенко сдал анализы: какие и когда результаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на НСК Олимпийский согласно условий кандидата в президенты Владимира Зеленского, рассказал главный врач киевской городской наркологической клинической больницы социотерапии Владимир Ярый.

Для исследования Порошенко сдал кровь, мочу и волосы. Биоматериалы забирали медики Бориса, Медикома, больницы скорой медпомощи и Киевской городской наркологической клинической больницы социотерапии.

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По словам врача, первые результаты будут готовы в течение двух часов. Это будет информация о наличии или отсутствии алкололя в крови.

Процедура анализа волос может продлится до двух недель.

Также были проведены быстрые тесты.

– Мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать: никакого психоактивного вещества обнаружено не было, – сказал Ярый.

Ранее Зеленский посетил лабораторию Eurolab, где сдал анализ крови на алкоголь и наркотики.

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