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Факты / Украина / Политика

Владимир Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы перед проведением дебатов.

Вибори Зеленський

Кандидат в президенты Владимир Зеленский посетил лабораторию Eurolab, где сдал анализ крови на алкоголь и наркотики.

По словам Зеленского, он должен получить результат в течение трех дней и опубликует его для ознакомления всех желающих.

Свой отказ сдавать анализы на НСК Олимпийский кандидат в президенты объяснил тем, что там нет лаборатории.

Читайте: Дебатов много не бывает: где и в каком формате встретятся Порошенко и Зеленский

К слову, кандидат в президенты Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского “быть мужиком” и прийти на дебаты.

Видео: Команда Зеленського

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