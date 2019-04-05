Кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы перед проведением дебатов.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский посетил лабораторию Eurolab, где сдал анализ крови на алкоголь и наркотики.
По словам Зеленского, он должен получить результат в течение трех дней и опубликует его для ознакомления всех желающих.
Свой отказ сдавать анализы на НСК Олимпийский кандидат в президенты объяснил тем, что там нет лаборатории.
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К слову, кандидат в президенты Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского “быть мужиком” и прийти на дебаты.
Видео: Команда Зеленського
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