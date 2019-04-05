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Факти / Україна

Перші результати аналізів Порошенка

Петро Порошенко здав аналізи на НСК Олімпійський. Перші результати не показали наявність психоактивних речовин.

Перші результати аналізів Порошенка

Петро Порошенко здав аналізи на НСК Олімпійський згідно з умовами Володимира Зеленського перед другим туром виборів президента України, розповів головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні Соціотерапія Володимир Ярий.

Для дослідження Порошенко здав кров, сечу і волосся. Біоматеріали забирали медики Бориса, Медикому, лікарні швидкої медичної допомоги та Київської міської наркологічної клінічної лікарні Соціотерапія.

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За словами лікаря, перші результати будуть готові протягом двох годин. Це буде інформація про наявність або відсутність алкоголю у крові.

Процедура аналізу волосся може тривати до двох тижнів.

Також були проведені швидкі тести.

– Ми використовували кілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі. Це були і швидкі тести, результати яких я вже маю можливість оприлюднити: ніякої психоактивної речовини виявлено не було, – сказав Ярий.

Раніше Зеленський відвідав лабораторію Eurolab, де здав аналіз крові на алкоголь і наркотики.

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