Петро Порошенко здав аналізи на НСК Олімпійський. Перші результати не показали наявність психоактивних речовин.

Петро Порошенко здав аналізи на НСК Олімпійський згідно з умовами Володимира Зеленського перед другим туром виборів президента України, розповів головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні Соціотерапія Володимир Ярий.

Для дослідження Порошенко здав кров, сечу і волосся. Біоматеріали забирали медики Бориса, Медикому, лікарні швидкої медичної допомоги та Київської міської наркологічної клінічної лікарні Соціотерапія.

Читайте: Петро Порошенко здав аналізи на НСК Олімпійський (ТРАНСЛЯЦІЯ)

За словами лікаря, перші результати будуть готові протягом двох годин. Це буде інформація про наявність або відсутність алкоголю у крові.

Процедура аналізу волосся може тривати до двох тижнів.

Також були проведені швидкі тести.

– Ми використовували кілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі. Це були і швидкі тести, результати яких я вже маю можливість оприлюднити: ніякої психоактивної речовини виявлено не було, – сказав Ярий.

Раніше Зеленський відвідав лабораторію Eurolab, де здав аналіз крові на алкоголь і наркотики.