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Факти / Україна

ПАРЄ проведе термінові дебати щодо зняття санкцій з РФ

Дві третини делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували за проведення за терміновою процедурою дебатів по доповіді, прийняття якої має на меті спростити процедуру зняття санкцій з делегації РФ.

ПАРЄ проведе термінові дебати щодо зняття санкцій з РФ

Це питання ПАРЄ внесла до порядку денного весняної сесії, яка проходить 8-12 квітня у Страсбурзі.

Доповідь Роль і місія Парламентської асамблеї: головні виклики майбутнього підготували два проросійських сенатора з Нідерландів – Тіні Кокс (Об’єднання європейських лівих) і Март ван де Вен (Альянс лібералів і демократів за Європу).

У доповіді пропонується змінити регламент, щоб спростити ухвалення рішення щодо зняття санкцій, введених у ПАРЄ проти Росії.

Українська делегація в ПАРЄ виступила проти розгляду доповіді на цій сесії за терміновою процедурою.

Раніше постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба попередив, що на сесії ПАРЄ будуть спроби скасувати санкції проти російської делегації.

Читайте: У ПАРЄ пом’якшили можливі санкції проти Росії

Раніше Держдума РФ прийняла постанову про неучасть у ПАРЄ в 2019 році та про несплату внесків.

Москва заявила про “порушення своїх прав” після того, як у російської делегації відібрали право голосу через анексію Криму Росією.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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